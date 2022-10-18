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    Роман Михайлов - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Роман
    Отчество Романович
    Фамилия Михайлов
    Команда Львов
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 января 2003 (20 лет)
    Рост 165
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    27.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 0:1 Колос (Ковалевка)
    21.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    14.11.2022 Был в запасе Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
    10.11.2022 Был в запасе Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    18.10.2022 Был в запасе Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
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