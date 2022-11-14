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    Максим Прядун - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Максим
    Отчество Александрович
    Фамилия Прядун
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 17 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 0:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 1' -90' Металлист (Харьков) 0:1 Кривбасс (Кривой Рог)
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