Максим Прядун - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Прядун
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Максим
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Прядун
|Команда
|Металлист
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|0:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)