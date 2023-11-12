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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - ЛНЗ
Заря - ЛНЗ: обзор матча 12 ноября 2023
Заря
12.11.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
ЛНЗ
88'
Д. Алефиренко
6'
Г. Пасич
89'
Г. Пасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Заря - ЛНЗ
Желтая карточка
И. Горбач
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Г. Пеньков
89'
ГОЛ! 1:2!
Г. Пасич
Пас отдал
А. Савин
ГОЛ! 1:1!
Д. Алефиренко
88'
87'
Замена
М. Прядун
️️️️
Д. Олейник
81'
Замена
А. Савин
️️️️
O. Khoblenko
81'
Замена
Е. Банада
️️️️
С. Рыбалка
Замена
В. Чурко
️️️️
В. Волошин
78'
Желтая карточка
К. Азиангбе
76'
Замена
К. Азиангбе
️️️️
К. Дрышлюк
66'
Желтая карточка
К. Дрышлюк
63'
Желтая карточка
И. Снурницын
62'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
Д. Нагнойный
56'
Замена
В. Волошин
️️️️
П. Мичин
56'
Замена
И. Горбач
️️️️
О. Данченко
46'
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Пасич
Пас отдал
С. Шестаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
94
Олег Данченко
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
55
Джордан
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
37
Сергей Рыбалка
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Сергей Шестаков
ПВ
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Коджо Азиангбе
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
2-1-2-2-3
12
Турбаевский
75
Снурницын
70
Кирюханцев
44
Батагов
94
Данченко
8
Дрышлюк
9
Антюх
21
Нагнойный
7
Алефиренко
22
Мичин
55
Джордан
3-2-3-2
94
Пеньков
55
Ковалев
17
Норенков
33
Селин
37
Рыбалка
11
Пасич
7
Шестаков
18
Бойко
16
Олейник
9
95
Стасюк
21
Нагнойный
15
Мишнев
15
Мишнев
21
Нагнойный
8
Дрышлюк
8
Азиангбе
8
Азиангбе
8
Дрышлюк
22
Мичин
15
Волошин
15
Волошин
22
Мичин
Волошин
11
Чурко
11
Чурко
Волошин
94
Данченко
11
Горбач
11
Горбач
94
Данченко
37
Рыбалка
44
Банада
44
Банада
37
Рыбалка
9
77
Савин
77
Савин
9
16
Олейник
9
Прядун
9
Прядун
16
Олейник
Остались в запасе
Заря
ЛНЗ
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
72
Kirill Samoilenko
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Заря - ЛНЗ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Sofia Pritsina, Ukraine
Стадион:
Slavutych-Arena, Zaporizhzhia
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