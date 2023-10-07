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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Александрия
ЛНЗ - Александрия: обзор матча 07 октября 2023
ЛНЗ
07.10.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Александрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Александрия
Замена
М. Прядун
️️️️
Д. Олейник
68'
64'
Замена
Жеовани
️️️️
А. Шулянский
63'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Н. Михайленко
54'
Желтая карточка
А. Кравченко
Замена
С. Шестаков
️️️️
В. Наумец
46'
Желтая карточка
Г. Пасич
38'
20'
Желтая карточка
С. Логинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
55
Максим Ковалев
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
18
Виталий Бойко
АП
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
50
Денис Шостак
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
33
José Hernández
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
31
Taran Yehor
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
6
Кирилл Ковалец
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
4-1-3-2
94
Пеньков
33
Селин
55
Ковалев
17
Норенков
34
Муравский
11
Пасич
9
Наумец
18
Бойко
16
Олейник
9
95
Стасюк
4-1-3-1-1
1
Ермаков
22
Скорко
18
Логинов
4
Кравченко
24
Мартынюк
91
Михайленко
50
Шостак
8
Смирный
45
Калитвинцев
14
Шулянский
88
Погорилый
9
Наумец
7
Шестаков
7
Шестаков
9
Наумец
16
Олейник
9
Прядун
9
Прядун
16
Олейник
91
Михайленко
6
Ковалец
6
Ковалец
91
Михайленко
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
Остались в запасе
ЛНЗ
Александрия
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
55
Жуан Альвина
ПВ
1
Виктор Долгий
ВР
33
José Hernández
ЦЗ
31
Taran Yehor
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
80
Ivan Dubovyi
ВР
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
55
Жуан Альвина
ПВ
1
Виктор Долгий
ВР
33
José Hernández
ЦЗ
31
Taran Yehor
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
7
Артур Микитишин
ЛВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча ЛНЗ - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
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