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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - ЛНЗ
Шахтер - ЛНЗ: обзор матча 21 октября 2023
Шахтер
21.10.2023, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
ЛНЗ
19'
Д. Сикан
83'
К. Келси
90'
К. Келси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - ЛНЗ
ГОЛ! 3:0!
К. Келси
90'
Замена
Эгиналдо
️️️️
Д. Крыськив
86'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Т. Степаненко
86'
ГОЛ! 2:0!
К. Келси
83'
79'
Замена
М. Ковалев
️️️️
Е. Селин
Желтая карточка
Е. Конопля
78'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
76'
75'
Замена
Д. Олейник
️️️️
С. Шестаков
70'
Замена
М. Прядун
️️️️
O. Khoblenko
69'
Замена
В. Наумец
️️️️
С. Рыбалка
Замена
И. Азарови
️️️️
Д. Топалов
58'
Желтая карточка
А. Бондаренко
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сикан
Пас отдал
А. Зубков
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
11
Невертон
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Дарио Срна
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Сергей Шестаков
ПВ
9
O. Khoblenko
ЦФ
95
Петр Стасюк
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
9
Максим Прядун
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Ризнык
5
Бондарь
44
Ракицкий
22
Конопля
27
Степаненко
8
Крыськив
12
Топалов
19
Бондаренко
21
Зубков
14
Сикан
11
Невертон
4-2-2-2
94
Пеньков
34
Муравский
23
17
Норенков
33
Селин
5
Калюжный
37
Рыбалка
7
Шестаков
18
Бойко
95
Стасюк
9
12
Топалов
16
Азарови
16
Азарови
12
Топалов
27
Степаненко
29
Назарина
29
Назарина
27
Степаненко
8
Крыськив
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
8
Крыськив
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
33
Селин
55
Ковалев
55
Ковалев
33
Селин
37
Рыбалка
9
Наумец
9
Наумец
37
Рыбалка
7
Шестаков
16
Олейник
16
Олейник
7
Шестаков
9
9
Прядун
9
Прядун
9
Остались в запасе
Шахтер
ЛНЗ
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Дарио Срна
72
Kirill Samoilenko
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
20
Новатус Мироши
ОП
21
Денил Кастильо
ОП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Дарио Срна
Главный тренер
Олег Дулуб
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
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