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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ЛНЗ - Динамо К
ЛНЗ - Динамо К: обзор матча 23 сентября 2023
ЛНЗ
23.09.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Динамо К
61'
В. Бойко (П)
90+1'
М. Прядун
3'
В. Бражко
72'
А. Ярмоленко
78'
В. Буяльский (П)
90+4'
Н. Волошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛНЗ - Динамо К
90'
+4
ГОЛ! 2:4!
Н. Волошин
ГОЛ! 2:3!
М. Прядун
Пас отдал
Д. Норенков
90'
+1
82'
Замена
Р. Рамадани
️️️️
А. Андриевский
82'
Замена
Н. Малиш
️️️️
В. Дубинчак
Замена
А. Савин
️️️️
П. Стасюк
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
В. Буяльский
Желтая карточка
Н. Муравский
76'
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Ярмоленко
Пас отдал
В. Бражко
68'
Желтая карточка
В. Буяльский
Замена
С. Шестаков
️️️️
Г. Пасич
66'
Замена
М. Прядун
️️️️
O. Khoblenko
66'
65'
Желтая карточка
Н. Волошин
65'
Замена
А. Сирота
️️️️
Д. Попов
64'
Замена
Н. Волошин
️️️️
С. Диалло
64'
Замена
Бенито
️️️️
В. Ванат
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бойко
61'
Желтая карточка
Д. Норенков
44'
Замена
В. Бойко
️️️️
М. Лопыренок
34'
Желтая карточка
Д. Олейник
29'
3'
ГОЛ! 0:1!
В. Бражко
Пас отдал
А. Андриевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Денис Норенков
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
16
Денис Олейник
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
5
Иван Калюжный
ЦП
95
Петр Стасюк
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
77
Антон Савин
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
7
Сергей Шестаков
ПВ
9
Максим Прядун
ЦФ
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
4-2-2-2
94
Пеньков
33
Селин
34
Муравский
71
Лопыренок
17
Норенков
11
Пасич
5
Калюжный
9
Наумец
16
Олейник
9
95
Стасюк
4-1-2-2-1
1
Бущан
20
Караваев
4
Попов
40
Биловар
44
Дубинчак
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
7
Ярмоленко
14
Диалло
19
Ванат
95
Стасюк
77
Савин
77
Савин
95
Стасюк
71
Лопыренок
18
Бойко
18
Бойко
71
Лопыренок
11
Пасич
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Пасич
9
9
Прядун
9
Прядун
9
4
Попов
34
Сирота
34
Сирота
4
Попов
44
Дубинчак
23
Малиш
23
Малиш
44
Дубинчак
18
Андриевский
4
Рамадани
4
Рамадани
18
Андриевский
19
Ванат
22
Бенито
22
Бенито
19
Ванат
14
Диалло
9
Волошин
9
Волошин
14
Диалло
Остались в запасе
ЛНЗ
Динамо К
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Главный тренер
Олег Дулуб
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
17
Антон Царенко
АП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
55
Максим Ковалев
ЦЗ
23
Oleksandr Nasonov
ЦЗ
90
Oleh Tarasenko
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
27
Ivan Tyshchenko
ЦП
28
Serhii Kopyl
ЦП
8
V. Khamelyuk
ЦФ
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
17
Антон Царенко
АП
22
Владислав Кабаев
АП
Главный тренер
Олег Дулуб
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча ЛНЗ - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
- : -
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
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18.10.2026
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