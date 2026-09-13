Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Намибия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Вторая Лига Б группа 4
Команды
Оренбург-2
Иван Морозов
Статистика
Иван Морозов - статистика
Оренбург-2
4 июня 2005 (21)
#91 | Полузащитник
176 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
1 : 1
13.09.2026
Оренбург-2
1' - 85'
44'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 84'
76'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4 2026
Россия. МФЛ 2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург-2
17
2
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 3 тур
Урал-2
1 : 1
13.09.2026
Оренбург-2
1' - 85'
44'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
3 : 0
07.09.2026
Ижевск
1' - 84'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Оренбург-2
2 : 0
30.08.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Оренбург-2
2 : 1
23.08.2026
Челябинск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 21 тур
Химик
2 : 1
16.08.2026
Оренбург-2
1' - 72'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 20 тур
Оренбург-2
3 : 2
09.08.2026
Ижевск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 19 тур
КДВ
2 : 1
02.08.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 18 тур
Оренбург-2
0 : 0
27.07.2026
Крылья Советов-2
72' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 17 тур
Оренбург-2
0 : 0
12.07.2026
Рубин-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 15 тур
Динамо Брл
4 : 3
01.07.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 14 тур
Акрон-2
1 : 1
28.06.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Оренбург-2
2 : 4
21.06.2026
Победа
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Урал-2
5 : 0
14.06.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Оренбург-2
1 : 2
07.06.2026
Химик
1' - 74'
21'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 0
24.05.2026
КДВ
1' - 80'
68'
45'
49'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Крылья Советов-2
0 : 0
18.05.2026
Оренбург-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Рубин-2
3 : 0
10.05.2026
Оренбург-2
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Оренбург-2
3 : 0
03.05.2026
Носта
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 4 тур
Оренбург-2
3 : 1
26.04.2026
Акрон-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 2 тур
Оренбург-2
2 : 2
13.04.2026
Урал-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 1 тур
Челябинск-2
0 : 1
05.04.2026
Оренбург-2
Был в запасе
Главные новости
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
21:32
4
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
1
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
13
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
8
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
3
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+