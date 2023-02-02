Иван Пяткин - статистика
#85 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пяткин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Иван
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Пяткин
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Волгоград
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|77' - 90'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|0:4
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|77' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)
|02.02.2023
|46' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)