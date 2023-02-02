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    Иван Пяткин - статистика

    #85 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Пяткин
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Родной город Волгоград
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 184
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 77' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 Был в запасе Краснодар 0:4 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 77' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    02.02.2023 46' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
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