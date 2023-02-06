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    Максим Веденеев - статистика

    #37 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Вадимович
    Фамилия Веденеев
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 2004 (19 лет)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 Был в запасе Спартак 4:2 Локомотив Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
    10.02.2023 Был в запасе Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 Был в запасе Краснодар 0:4 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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