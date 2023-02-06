Максим Веденеев - статистика
#37 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Веденеев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Максим
|Отчество
|Вадимович
|Фамилия
|Веденеев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 2004 (19 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|27.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|4:2
|Локомотив
|Россия. Кубок, 1/4 финала, ответный матч
|10.02.2023
|Был в запасе
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|0:4
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч