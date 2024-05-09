Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Емец - статистика

Завершил карьеру
9 сентября 1997 (29), Харьков
#29 | Защитник
180 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Колос
14
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Колос
0 : 1
09.05.2024
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Динамо К
5 : 0
05.05.2024
Колос
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Колос
0 : 0
28.04.2024
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ворскла
0 : 2
20.04.2024
Колос
1' - 90'
59'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Полесье
1 : 0
14.04.2024
Колос
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Колос
1 : 1
07.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Колос
0 : 2
31.03.2024
Днепр-1
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
1 : 0
16.03.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Шахтер
3 : 2
08.03.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Колос
0 : 1
02.03.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Верес
0 : 2
25.02.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Черноморец
1 : 0
10.12.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
02.12.2023
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Колос
2 : 0
10.11.2023
Минай
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
04.11.2023
Колос
1' - 90'
69'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Колос
1 : 1
28.10.2023
Динамо К
1' - 90'
89'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Александрия
0 : 1
21.10.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Колос
0 : 0
07.10.2023
Ворскла
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
01.10.2023
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Днепр-1
1 : 1
17.09.2023
Колос
Был в запасе
Главные новости
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
1
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
2
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+