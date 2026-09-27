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МЛС 2026
Команды
Сан-Хосе
Иан Харкс
Статистика
€ 800 тыс
Иан Харкс - статистика
Сан-Хосе
30 марта 1995 (31), Дерби
#6 | Полузащитник
180 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
69' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
81' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Лига конференций 2022/2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сан-Хосе
23
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Сан-Хосе
3 : 1
27.09.2026
Портленд
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Сан-Хосе
2 : 2
20.09.2026
Лос-Анджелес
Был в запасе
США. МЛС, 26 тур
Сан-Хосе
1 : 0
13.09.2026
Динамо Хьюстон
69' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 3
10.09.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
81' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
30.08.2026
Сан-Хосе
90' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 0
20.08.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Цинциннати
4 : 2
02.08.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Сан-Хосе
1 : 1
26.07.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
20' - 90'
81'
США. МЛС, 17 тур
Сан-Хосе
0 : 4
23.07.2026
Орландо Сити
86' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Портленд
1 : 3
24.05.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 14 тур
Сан-Хосе
2 : 3
17.05.2026
Даллас
1' - 79'
США. МЛС, 13 тур
Сиэтл
3 : 2
14.05.2026
Сан-Хосе
64' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Сан-Хосе
1 : 1
10.05.2026
Ванкувер Уайткепс
62' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Торонто
1 : 1
02.05.2026
Сан-Хосе
66' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сент-Луис
2 : 3
26.04.2026
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
82' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
76' - 90'
89'
США. МЛС, 7 тур
Канзаc Сити
1 : 3
12.04.2026
Сан-Хосе
69' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Сан-Хосе
3 : 0
05.04.2026
Сан-Диего
86' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
22.03.2026
Сан-Хосе
46' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Сан-Хосе
0 : 1
16.03.2026
Сиэтл
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Филадельфия Юнион
0 : 1
08.03.2026
Сан-Хосе
82' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Сан-Хосе
2 : 0
01.03.2026
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Сан-Хосе
3 : 0
22.02.2026
Канзаc Сити
66' - 90'
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