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Алексей Епифанов
Статистика
Алексей Епифанов - статистика
Завершил карьеру
21 июля 1983 (43)
#14 | Защитник
185 см | 80 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торпедо
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
2 : 3
19.11.2012
Урал
1' - 90'
56'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
3 : 2
12.11.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Торпедо
0 : 0
01.10.2012
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Салют
1 : 1
21.09.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Торпедо
0 : 0
17.09.2012
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
1 : 0
10.09.2012
Сочи
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
06.09.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Торпедо
0 : 0
28.08.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Новокузнецк
1 : 3
22.08.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
3 : 0
13.08.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нефтехимик
2 : 0
30.07.2012
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Уфа
3 : 0
16.07.2012
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Торпедо
1 : 1
10.07.2012
Балтика
84' - 90'
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