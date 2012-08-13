|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2012
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:3
|Урал (Екатеринбург)
|56'
|12.11.2012
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|01.10.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|21.09.2012
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|17.09.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|Волгарь (Астрахань)
|10.09.2012
|90' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:0
|Сочи (Сочи)
|06.09.2012
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:1
|Торпедо (Москва)
|28.08.2012
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|22.08.2012
|Был в запасе
|Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
|1:3
|Торпедо (Москва)
|13.08.2012
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|30.07.2012
|Был в запасе
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|2:0
|Торпедо (Москва)
|16.07.2012
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|3:0
|Торпедо (Москва)
|10.07.2012
|84' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Балтика (Калининград)