Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Первый дивизион 2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Первый дивизион 2009 Чемпионат России. Молодежное первенство 2009 Россия. Первый дивизион 2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2002