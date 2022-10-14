|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люнгбю
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:0
|Брондбю (Бреннбю)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|19.02.2023
|83' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|0:2
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|21.10.2022
|77' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Ольборг (Ольборг)