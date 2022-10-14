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    Sebastian Koch - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Sebastian Koch
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люнгбю 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:0 Брондбю (Бреннбю)
    26.02.2023 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    19.02.2023 83' -90' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Нордшелланд (Фарум)
    12.11.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 0:2 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    21.10.2022 77' -90' Оденсе (Оденсе) 3:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    14.10.2022 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Ольборг (Ольборг)
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