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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Сочи
Павел Мелешин
Новости
€ 600 тыс
Павел Мелешин - новости
Сочи
25 марта 2004 (22), Москва
#11 | Нападающий
188 см
Россия
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Трансферы
У клуба Первой лиги сорвался переход экс-спартаковца Мелешина
22 февраля
1
Бывший спартаковец Мелешин получил тяжелую травму в «Сочи»
2025.04.25 00:52
3
В «Сочи» прокомментировали покупку Мелешина у «Спартака»
2025.02.22 11:28
1
Зарема сказала, чем ее насмешил Кахигао
2025.02.21 12:20
8
Мелешин тепло поблагодарил «Спартак» после ухода из клуба: «Навсегда красно-белый»
2025.02.20 21:20
2
Фото
«Сочи» купил форварда «Спартака»
2025.02.20 15:36
12
Директор «Сочи»: «Намерены выкупить Мелешина у «Спартака»
2025.02.20 11:35
Мелешин: «О возвращении в «Спартак» даже не говорите»
2025.01.07 18:50
9
Фото
Спартаковец признан игроком месяца в Первой лиге
2024.12.13 18:49
3
«Сочи» нацелился на выкуп форварда «Спартака»
2024.12.04 22:36
8
Первая лига. Гол спартаковца спас «Сочи» от поражения от «Арсенала» (1:1)
2024.10.13 16:08
1
Первая лига. Гол спартаковца помог «Сочи» разгромить «Чайку» (5:0)
2024.10.06 23:33
1
Фонбет Кубок России. Дубль спартаковца помог «Сочи» разгромить «Кубань Холдинг» (5:0)
2024.09.24 16:05
4
Отец Мелешина объяснил трансфер игрока из «Спартака» в «Сочи»
2024.09.12 21:35
4
Фото
«Спартак» отправил Маслова и Мелешина в Первую лигу
2024.09.12 20:17
8
Мостовой прокомментировал решение «Спартака» отдать Мелешина в новую аренду
2024.09.11 16:56
4
В «Спартаке» приняли решение по Николсону
2024.09.10 15:58
16
Форвард «Спартака» перейдет в клуб Первой лиги
2024.09.10 13:28
11
Мелешин: «Конечно, могу заменить Соболева в «Спартаке»
2024.07.16 23:50
6
«Балтика» интересуется двумя игроками «Спартака»
2024.07.11 21:46
1
Мелешин досрочно возвращается в «Спартак» из минского «Динамо» – известна причина
2024.06.02 16:11
10
Фото
Спартаковец – в сборной тура чемпионата Белоруссии
2024.04.10 17:52
Спартаковец спас минское «Динамо» в матче чемпионата Белоруссии
2024.04.07 23:54
Видео
1+1 спартаковца помогли минскому «Динамо» стартовать в чемпионате с крупной победы
2024.03.16 18:54
1
Видео
Спартаковец Мелешин забил дебютный гол в Белоруссии – в девятку ударом в касание
2024.02.17 19:08
6
Наставник минского «Динамо» прокомментировал переход Мелешина из «Спартака»
2024.02.09 10:24
1
Фото
«Спартак» объявил об уходе Мелешина
2024.02.08 11:39
14
Мелешин близок к уходу из «Спартака»
2024.02.07 00:34
6
Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»
2024.02.02 19:40
3
Спартаковец Мелешин продолжит карьеру за рубежом
2024.01.31 22:10
3
1
2
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