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    • Мостовой прокомментировал решение «Спартака» отдать Мелешина в новую аренду

    Мостовой прокомментировал решение «Спартака» отдать Мелешина в новую аренду

    Александр Мостовой высказался о вероятном переходе нападающего «Спартака» Павла Мелешина в «Сочи».

    «Если всe же Мелeшин уйдeт в аренду в «Сочи», то его конкурентом в стартовом составе станет Писарский, который ранее провeл один очень достойный сезон и потух, как это со многими и бывает.

    Не нравится, когда говорят про такие постановки, мол, забил столько-то и заявил о себе громко. Заявили громко те люди, которые отыграли там лет 10 и забили кучу голов.

    Вот в таком случае игрок действительно заявляет о себе. Или кто-то ворвался в 20-летнем возрасте и постоянно играет сейчас в основном составе, вот это значит – заявил.

    Павел же вроде и в том году пару раз выходил на замену, потом его отдали в аренду. Здесь то же самое: просто где Павел будет играть в «Спартаке»? С покупками по 15-20 млн евро, конечно, он не будет играть.

    Другое дело, что тут тоже стоит признать, что он не сильнее ни одного, ни второго, ни третьего. Правильно же? Поэтому эта аренда весьма нормальная и логичная», – считает Мостовой.

    • В июле 20-летний Мелешин вернулся и аренды в минском «Динамо».
    • Там он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 15 матчах.
    • Контракт форварда со «Спартаком» истекает через год.

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    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2024 16:56
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    Комментарии (5)
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    VGreen
    1726064196
    "Заявили громко те люди, которые отыграли там лет 10 и забили кучу голов" Вероятно, опять о себе, любимом. Заявляют о себе как раз в первые годы. А лет 10 - это уже заслуживают памяти в истории.
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    ...уефан
    1726065437
    ...что? И вот это - всё?) Даже немного пугает такая безрассудная рассудительность Мостового. Взял и всё по полочкам разложил. И даже, не надевая корону...
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    TIMOTHY
    1726068376
    Пропал Спартак)
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    Влад-Васильев-yandex
    1726133533
    Держат всяких николсонов, мелешиных, кучу всякого дерьма, зато Глушенков не понадобится. Ума нет, считай, калека...
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    Gogy65
    1726138996
    Что же он так про Спартак! Это Зенит не даёт шансы своим воспитанникам,а в Спартаке играют только плоть от плоти,пропитанная спартаковским духом. Это Зенит позор российского футбола,своими чемпионствами не дающий Спартаку расправить крылья!
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