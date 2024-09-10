Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Форвард «Спартака» перейдет в клуб Первой лиги

    Нападающий «Спартака» Павел Мелешин перейдет в «Сочи» на правах аренды. По данным Metaratings.ru, форвард уже вылетел в расположение новой команды.

    Сообщается, что «Сочи» проявлял интерес к Мелешину и раньше, но тогда переход россиянина не санкционировал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

    Также стало известно, что в это трансферное окно «Спартак» не покинет воспитанник клуба Даниил Зорин.

    • В текущем сезоне 20-летний Мелешин провел за «Спартак» 5 матчей.
    • 20-летний полузащитник Даниил Зорин в этом сезоне сыграл 5 матчей за красно-белых, забил 1 гол, отдал 2 передачи.

    Новости по теме
    Мостовой посоветовал меньше говорить про Абаскаля 4
    Губерниев раскритиковал «Химки» и анонсировал свое выступление на игре «Локомотив» – «Спартак» 2
    Назначены судьи матчей 10-го тура РПЛ 7
    Источник: Metaratings.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2024 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ivany4
    1725965060
    В игровой практике Мелешин остро нуждается. Если не будет работать в 2 раза больше чем сейчас, то отправиться в свободное плавание.
    Ответить
    FWSPM
    1725965175
    Увы спартак не его уровень нужно продавать
    Ответить
    Spartak_forv@
    1725965926
    Поработает с Морено,думаю пойдет на пользу
    Ответить
    Иннокентий-Смоктуновский-
    1725968750
    Не заиграет он в Спартаке сильно он уже не прибавит
    Ответить
    Айболид
    1725969863
    На повышение в классе пошёл .
    Ответить
    FCSpartakM
    1725972102
    бесполезный мешок на зп, который даже для уровня Сочи не дотягивает
    Ответить
    zigbert
    1725978086
    В играх за Спартак у него ничего не получается а вот в аренде Мелешин играет более успешно. Ну а Зорин может еще пригодиться.
    Ответить
    alefreddy
    1725983386
    пусть набирается опыта
    Ответить
    aldo conte
    1726005122
    Аренда и игра в основе - это всегда лучше, чем сидеть на лавке в запасе.
    Ответить
    sochi-2013
    1726028759
    доказывай
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+