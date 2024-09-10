Форвард «Спартака» перейдет в клуб Первой лиги

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин перейдет в «Сочи» на правах аренды. По данным Metaratings.ru, форвард уже вылетел в расположение новой команды.
Сообщается, что «Сочи» проявлял интерес к Мелешину и раньше, но тогда переход россиянина не санкционировал главный тренер красно-белых Деян Станкович.
Также стало известно, что в это трансферное окно «Спартак» не покинет воспитанник клуба Даниил Зорин.
- В текущем сезоне 20-летний Мелешин провел за «Спартак» 5 матчей.
- 20-летний полузащитник Даниил Зорин в этом сезоне сыграл 5 матчей за красно-белых, забил 1 гол, отдал 2 передачи.