Форвард «Спартака» перейдет в клуб Первой лиги

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин перейдет в «Сочи» на правах аренды. По данным Metaratings.ru, форвард уже вылетел в расположение новой команды.

Сообщается, что «Сочи» проявлял интерес к Мелешину и раньше, но тогда переход россиянина не санкционировал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

Также стало известно, что в это трансферное окно «Спартак» не покинет воспитанник клуба Даниил Зорин.