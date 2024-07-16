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Мелешин: «Конечно, могу заменить Соболева в «Спартаке»

16 июля 2024, 23:50
6

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин считает себя готовым к основе.

– Чувствуете, что можете заменить Александра Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»?

– Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция – это очень хорошо. Так что поживем – увидим.

– По своим силам чувствуете, что готовы выходить в стартовом составе на каждый матч?

– По силам – да. Какие-то моменты в плане уверенности, бывает, подкашивают. Но в целом я стал сильнее, опытнее, взрослее после возвращения из аренды, научился многому новому. Надеюсь, буду приносить пользу команде.

  • Соболев вскоре может уйти в «Зенит».
  • Мелешин летом вернулся из аренды в минском «Динамо».
  • В 1-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде против «Оренбурга».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Мелешин Павел
Комментарии (6)
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SLADE2019
1721193715
Интересно только, где он забивает? На тренировках?
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Spartak_forv@
1721196462
Уверенность не подкреплённая ничем,а костры амбиций могут гореть долго...
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oyabun
1721197318
Сейчас из напов в Спартаке Мелешин, Зорин, Угальде, Николсон и Виллиан (Соболев уже не считается), но никто из них не внушает доверия.
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Artemka444
1721197988
В итоге все там нападающие г... Полное!!!
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zigbert
1721218010
Трудно сказать какой из него получится футболист? Но в товарняках начал забивать регулярно.
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acor94
1721222627
Заменить Соболева?) это из дубля в глубокий запас?) вот это повышения...
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