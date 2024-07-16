Мелешин: «Конечно, могу заменить Соболева в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин считает себя готовым к основе.

– Чувствуете, что можете заменить Александра Соболева и стать основным российским нападающим в «Спартаке»?

– Конечно! Надеюсь, у меня будет больше игрового времени. Для этого работаю, стараюсь, забиваю. Дальше посмотрим. У меня еще много конкурентов, с кем надо будет бороться за место в составе. Конкуренция – это очень хорошо. Так что поживем – увидим.

– По своим силам чувствуете, что готовы выходить в стартовом составе на каждый матч?

– По силам – да. Какие-то моменты в плане уверенности, бывает, подкашивают. Но в целом я стал сильнее, опытнее, взрослее после возвращения из аренды, научился многому новому. Надеюсь, буду приносить пользу команде.