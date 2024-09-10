В «Спартаке» приняли решение по Николсону

В «Спартаке» приняли решение, что Шамар Николсон остается в команде до зимы. По данным журналиста Максима Никитина, в это трансферное окно ямаец точно не уедет в другой клуб, а главный тренер Деян Станкович выразил готовность поработать с футболистом.

Сообщается, что из-за решения по Николсону, в аренду в «Сочи» на один сезон без права выкупа уйдет форвард Павел Мелешин. На последнего также претендовало «Торпедо».