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    В «Спартаке» приняли решение по Николсону

    В «Спартаке» приняли решение, что Шамар Николсон остается в команде до зимы. По данным журналиста Максима Никитина, в это трансферное окно ямаец точно не уедет в другой клуб, а главный тренер Деян Станкович выразил готовность поработать с футболистом.

    Сообщается, что из-за решения по Николсону, в аренду в «Сочи» на один сезон без права выкупа уйдет форвард Павел Мелешин. На последнего также претендовало «Торпедо».

    • В текущем сезоне 20-летний Мелешин провел за «Спартак» 5 матчей.
    • 27-летний Николсон в этом сезоне сыграл за красно-белых в 1 встрече. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Клермоне».

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    Источник: телеграм-канал «КБ ТЕЛЕГА | Никитин»

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    10.09.2024 15:58
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    Комментарии (18)
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    R_a_i_n
    1725975479
    По сути оба не нужны
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    Нуф-Нуф
    1725976436
    Такой таран надо использовать.
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    Persona_non_Grata
    1725976794
    Полностью поддерживаю оба решения и по Милешину, и по Николсону !!!
    Ответить
    James--google
    1725978612
    Станкович прав! Шамар еще себя покажет!
    Ответить
    ...уефан
    1725978743
    ...ну, удачного обновления и перезагрузки)...
    Ответить
    ivany4
    1725978857
    То о чем говорили КБ-болельщики, свершилось. Наконец то вразумительно озвучены действия Спартака, а не какие-то догадки и инсайды.))
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    zigbert
    1725979435
    На данный момент это правильное решение. Но надо искать усиление на эту позицию.
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    САДЫЧОК
    1725981055
    И тот и другой слабые футболисты. Надо Гуирирапу из Сочи брать! Лучший сейчас нападающий!
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    alefreddy
    1725982929
    хотелось бы посмотреть Шамара в деле.А еще бы Игнатова пристроить в аренду
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1725987877
    Кто знает может Станкович и его реанимирует)))Умярова с Угальде над которыми вся страна смеялась как-то же реанимировал может и с этим что то получится )))
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