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    • Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»

    Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»

    «Спартак» и минское «Динамо» обсуждают возможный трансфер Павла Мелешина.

    Наличие переговоров подтвердил главный тренер белорусской команды Вадим Скрипченко.

    «Мы интересовались не только Мелeшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента.

    Да, мы заинтересованы в Мелeшине, но преждевременно говорить, что это произойдeт. Мы приблизились в решении этого вопроса, прошли далеко в переговорах.

    Надо, чтобы договорились клубы, чтобы сам Павел этого хотел, чтобы была заинтересованность со всех сторон. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное», – сказал Скрипченко.

    • В этом сезоне форвард «Спартака» забил 1 гол в 8 матчах (317 минут).
    • Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.
    • Контракт Мелешина с клубом истекает в 2025 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.02.2024 19:40
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    Комментарии (3)
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    alefreddy
    1706896302
    практика нужна однозначно
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    kliker
    1706898826
    Сколько Спартаку надо приплатить, чтобы Мелешина наконец кто-нибудь забрал!
    Ответить
    zigbert
    1706970493
    Если трансфер состоится это будет выгодно и Спартаку и самому Мелешину.
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