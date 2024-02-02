Минское «Динамо» ведет переговоры о переходе форварда «Спартака»

«Спартак» и минское «Динамо» обсуждают возможный трансфер Павла Мелешина.

Наличие переговоров подтвердил главный тренер белорусской команды Вадим Скрипченко.

«Мы интересовались не только Мелeшиным, но и другими ребятами. Диалог с руководством «Спартака» есть. Сейчас мы в переговорном процессе, в стадии решения этого момента.

Да, мы заинтересованы в Мелeшине, но преждевременно говорить, что это произойдeт. Мы приблизились в решении этого вопроса, прошли далеко в переговорах.

Надо, чтобы договорились клубы, чтобы сам Павел этого хотел, чтобы была заинтересованность со всех сторон. Мы далеко продвинулись в решении этого вопроса, но оно не окончательное», – сказал Скрипченко.