|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|12
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.10.2011
|60' -90'
|Мордовия (Саранск)
|3:2
|Факел (Воронеж)
|15.09.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|2:2
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|12.09.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:3
|Луч (Владивосток)
|11.07.2011
|1' -61'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Химки (Химки)
|17.06.2011
|1' -78'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|14.06.2011
|46' -90'
|3:1
|Факел (Воронеж)
|07.06.2011
|71' -90'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Мордовия (Саранск)
|17.05.2011
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|2:3
|Балтика (Калининград)
|39'
|07.05.2011
|81' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|1' -67'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|25.04.2011
|Был в запасе
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|15.04.2011
|86' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|07.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|04.04.2011
|87' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Факел (Воронеж)