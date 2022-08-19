Вальдемар Лунд Йенсен - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Вальдемар
|Фамилия
|Лунд Йенсен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Вальдемар
|Фамилия
|Лунд Йенсен
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Копенгаген
|7:0
|Оденсе
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген
|1:0
|Ольборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|9
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|7:0
|Оденсе (Оденсе)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Ольборг (Ольборг)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|06.11.2022
|1' -46'
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|29.10.2022
|1' -90'
|Рандерс (Рандерс)
|0:2
|Копенгаген (Копенгаген)
|81'
|22.10.2022
|1' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|16.10.2022
|1' -46'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|08.10.2022
|56' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:1
|Нордшелланд (Фарум)
|28.08.2022
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|42'
|12.08.2022
|25' -90'
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|47'
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ольборг (Ольборг)
|1:3
|Копенгаген (Копенгаген)