Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дания. Суперлига
Команды
Вайле
Вальдемар Лунд Йенсен
Статистика
€ 900 тыс
Вальдемар Лунд Йенсен - статистика
Вайле
28 мая 2003 (23)
#5 | Защитник
193 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Норвегия. Элитсериен 2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вайле
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Оденсе
0 : 1
17.05.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 30 тур
Рандерс
1 : 0
03.05.2026
Вайле
1' - 83'
Дания. Суперлига, 29 тур
Копенгаген
3 : 0
27.04.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Вайле
1 : 2
22.04.2026
Силькеборг
1' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Вайле
1 : 4
19.04.2026
Копенгаген
46' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
1' - 62'
61'
Дания. Суперлига, 25 тур
Вайле
1 : 1
06.04.2026
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Вайле
1 : 1
20.03.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Силькеборг
1 : 1
16.03.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Вайле
1 : 2
01.03.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Нордшелланд
3 : 3
20.02.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Рандерс
2 : 0
13.02.2026
Вайле
1' - 87'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
1' - 62'
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
1' - 90'
62'
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
3 : 0
30.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Виборг
5 : 2
23.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Вайле
2 : 0
09.11.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Сендерийск
2 : 1
02.11.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 13 тур
Вайле
1 : 2
26.10.2025
Силькеборг
1' - 67'
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
5 : 1
19.10.2025
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Вайле
0 : 3
05.10.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Силькеборг
1 : 1
28.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Вайле
2 : 2
21.09.2025
Сендерийск
1' - 61'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Вайле
1 : 2
29.08.2025
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Орхус
1 : 0
24.08.2025
Вайле
1' - 66'
Главные новости
Видео
Подписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
1
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
3
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
4
Жезуш сделал заявление о конфликте с Роналду после 3-й победы Португалии в Лиге наций
01:30
3
Мостовой отреагировал на завершение карьеры Дзюбы
00:57
2
Журавель – о Роналду: «Наконец-то можно не оглядываться, как павлин распушает хвост»
00:45
3
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
10
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+