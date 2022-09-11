Александр Масалов - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Масалов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севастополь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Масалов
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Севастополь
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1997 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|Уфа (Уфа)
|20.11.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Рубин (Казань)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|29.10.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:2
|Уфа (Уфа)
|16.10.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:1
|Родина (Москва)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо Мх (Махачкала)
|0:1
|Уфа (Уфа)
|01.10.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|0:2
|Балтика (Калининград)
|25.09.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|18.09.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|11.09.2022
|90' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|07.08.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:3
|Алания (Владикавказ)