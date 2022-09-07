Моду Н'Диайе - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Моду
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Моду
|Фамилия
|Н'Диайе
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 октября 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|89'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -57'
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Барселона (Барселона)
|47'
|26.10.2022
|70' -90'
|Интер (Милан)
|4:0
|Виктория (Пльзень)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:4
|Бавария (Мюнхен)
|04.10.2022
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|5:0
|Виктория (Пльзень)
|13.09.2022
|76' -90'
|Виктория (Пльзень)
|0:2
|Интер (Милан)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|5:1
|Виктория (Пльзень)
|23.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Карабах (Агдам)
|17.08.2022
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|0:0
|Виктория (Пльзень)
|09.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)