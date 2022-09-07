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    Моду Н'Диайе - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Моду
    Фамилия Н'Диайе
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 октября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 Был в запасе Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 Был в запасе Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 1' - 90' Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    89'
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