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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Барселона
Виктория - Барселона: обзор матча 01 ноября 2022
Виктория
01.11.2022, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
2 : 4
Завершен
Барселона
51'
Т. Хоры (П)
63'
Т. Хоры
6'
М. Алонсо
44'
Ф. Торрес
54'
Ф. Торрес
75'
П. Торре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Барселона
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Торрес
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
79'
Замена
А. Чермак
️️️️
Л. Калвах
79'
77'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Рафинья
75'
ГОЛ! 2:4!
П. Торре
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ! 2:3!
Т. Хоры
Пас отдал
А. Влканова
63'
Замена
П. Буха
️️️️
М. Н'Диайе
57'
Замена
М. Гавел
️️️️
В. Емелка
57'
57'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
54'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Торрес
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Хоры
51'
50'
Желтая карточка
П. Торре
Желтая карточка
М. Н'Диайе
47'
44'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Торрес
Пас отдал
Ж. Альба
42'
Желтая карточка
Гави
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Алонсо
Пас отдал
А. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
АП
11
Рафинья
ПВ
14
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
30
Адам Кронус
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
8
Павел Гашчик
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
32
Адам Врба
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
4-2-3-1
36
Станек
21
Емелка
4
Перница
2
Гейда
4
Холик
23
Калвах
99
Н'Диайе
11
Пиларж
58
Влканова
97
Йирка
25
Хоры
4-2-3-1
1
Пенья
2
Бельерин
18
Альба
3
Пике
3
Алонсо
19
Кессье
6
Гави
14
Торрес
20
Торре
31
Фати
11
Рафинья
21
Емелка
24
Гавел
24
Гавел
21
Емелка
23
Калвах
47
Чермак
47
Чермак
23
Калвах
99
Н'Диайе
20
Буха
20
Буха
99
Н'Диайе
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
18
Альба
3
Бальде
3
Бальде
18
Альба
11
Рафинья
10
Дембеле
10
Дембеле
11
Рафинья
Остались в запасе
Виктория
Барселона
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
30
Адам Кронус
ЦП
8
Павел Гашчик
ЦП
32
Адам Врба
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
30
Адам Кронус
ЦП
8
Павел Гашчик
ЦП
32
Адам Врба
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Виктория - Барселона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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