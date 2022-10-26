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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Виктория
Интер - Виктория: обзор матча 26 октября 2022
Интер
26.10.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 5 тур
4 : 0
Завершен
Виктория
35'
Г. Мхитарян
42'
Э. Джеко
66'
Э. Джеко
87'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Виктория
ГОЛ! 4:0!
Р. Лукаку
Пас отдал
Х. Корреа
87'
84'
Замена
В. Пиларж
️️️️
А. Влканова
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Г. Мхитарян
83'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
83'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
77'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
71'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
71'
70'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Калвах
ГОЛ! 3:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Мартинес
66'
49'
Желтая карточка
Л. Перница
46'
Замена
Л. Холик
️️️️
Э. Йирка
46'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Ф. Бэсси
45'
+1
Желтая карточка
Д. Москера
ГОЛ! 2:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Димарко
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
А. Бастони
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-4-2
24
Онана
32
Димарко
15
Ачерби
37
Шкриньяр
95
Бастони
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-2-3-1
36
Станек
4
Перница
13
Тижани
24
Гавел
2
Гейда
23
Калвах
20
Буха
97
Йирка
58
Влканова
8
Москера
14
Бэсси
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
21
Гальярдини
21
Гальярдини
22
Мхитарян
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
97
Йирка
4
Холик
4
Холик
97
Йирка
23
Калвах
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
23
Калвах
58
Влканова
11
Пиларж
11
Пиларж
58
Влканова
14
Бэсси
25
Хоры
25
Хоры
14
Бэсси
Остались в запасе
Интер
Виктория
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Интер - Виктория
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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