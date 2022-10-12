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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Бавария
Виктория - Бавария: обзор матча 12 октября 2022
Виктория
12.10.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
2 : 4
Завершен
Бавария
62'
А. Влканова
75'
Я. Климент
10'
С. Мане
14'
Т. Мюллер
25'
Л. Горецка
35'
Л. Горецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Бавария
90'
Желтая карточка
М. Забитцер
Замена
В. Пиларж
️️️️
А. Влканова
81'
Желтая карточка
Д. Москера
78'
ГОЛ! 2:4!
Я. Климент
Пас отдал
Л. Холик
75'
70'
Замена
П. Ваннер
️️️️
Д. Упамекано
70'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Сане
64'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
ГОЛ! 1:4!
А. Влканова
Пас отдал
Д. Москера
62'
56'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Л. Горецка
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
46'
Замена
Л. Холик
️️️️
М. Гавел
46'
Замена
Л. Перница
️️️️
В. Емелка
46'
46'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
К. Коман
35'
ГОЛ! 0:4!
Л. Горецка
Пас отдал
Л. Сане
28'
Замена
М. Тель
️️️️
Т. Мюллер
25'
ГОЛ! 0:3!
Л. Горецка
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
25'
14'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Пас отдал
К. Коман
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Л. Горецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Бавария
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
11
Матис Тель
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
13
Тижани
21
Емелка
2
Гейда
23
Калвах
20
Буха
10
Копиц
8
Москера
58
Влканова
25
Хоры
4-1-1-3-1
26
Ульрайх
28
Павар
2
Упамекано
44
Станишич
3
Мазрауи
6
Киммих
27
Горецка
10
Сане
10
Мане
21
Коман
13
Мюллер
21
Емелка
4
Перница
4
Перница
21
Емелка
24
Гавел
4
Холик
4
Холик
24
Гавел
58
Влканова
11
Пиларж
11
Пиларж
58
Влканова
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
10
Сане
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Сане
27
Горецка
8
Гравенберх
8
Гравенберх
27
Горецка
2
Упамекано
10
Ваннер
10
Ваннер
2
Упамекано
13
Мюллер
11
Тель
11
Тель
13
Мюллер
21
Коман
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
21
Коман
Остались в запасе
Виктория
Бавария
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Виктория - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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