Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Интер
Виктория - Интер: обзор матча 13 сентября 2022
Виктория
13.09.2022, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Интер
20'
Э. Джеко
70'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Интер
Замена
А. Чермак
️️️️
А. Влканова
84'
84'
Замена
К. Асллани
️️️️
М. Брозович
78'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Замена
Л. Холик
️️️️
М. Гавел
76'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
Л. Калвах
76'
72'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
72'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Г. Мхитарян
72'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Сикора
71'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
71'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Э. Джеко
64'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
А. Бастони
Красная карточка
П. Буха
61'
60'
Желтая карточка
А. Бастони
Желтая карточка
В. Емелка
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
Пас отдал
Х. Корреа
Желтая карточка
Л. Калвах
15'
Желтая карточка
Я. Сикора
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
4-2-3-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
21
Емелка
2
Гейда
23
Калвах
20
Буха
8
Москера
58
Влканова
49
Сикора
25
Хоры
4-1-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
15
Ачерби
95
Бастони
8
Госенс
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Джеко
32
Корреа
24
Гавел
4
Холик
4
Холик
24
Гавел
23
Калвах
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
23
Калвах
58
Влканова
47
Чермак
47
Чермак
58
Влканова
49
Сикора
97
Йирка
97
Йирка
49
Сикора
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
95
Бастони
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
95
Бастони
77
Брозович
8
Асллани
8
Асллани
77
Брозович
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
Остались в запасе
Виктория
Интер
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
Главный тренер
Михал Билек
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Виктория - Интер
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Виктория
Интер
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:23
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
«Виктория Пльзень» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
19:23
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Бенфики» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:49
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+