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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Виктория - Карабах
Виктория - Карабах: обзор матча 23 августа 2022
Виктория
23.08.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Карабах
58'
Я. Копиц
73'
Я. Климент
38'
Ф. Озобич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Виктория - Карабах
Желтая карточка
Я. Копиц
90'
+4
Замена
Р. Дедич
️️️️
Т. Хоры
86'
81'
Замена
О. Квабена
️️️️
И. Ваджи
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Климент
74'
ГОЛ! 2:1!
Я. Климент
Пас отдал
Д. Москера
73'
70'
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Ф. Озобич
ГОЛ! 1:1!
Я. Копиц
58'
54'
Замена
М. Янкович
️️️️
Р. Алмейда
Замена
Я. Климент
️️️️
Я. Сикора
46'
Желтая карточка
В. Емелка
43'
Желтая карточка
Я. Сикора
40'
Желтая карточка
Л. Перница
38'
38'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Озобич
19'
Желтая карточка
Л. Гугешашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Турал Байрамов
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
8
Марко Янкович
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
21
Емелка
4
Перница
4
Холик
20
Буха
10
Копиц
23
Калвах
49
Сикора
8
Москера
25
Хоры
3-1-2-2-2
1
Махаммадалиев
13
Мустафазаде
15
Гусейнов
23
Вешович
2
Гараев
20
Алмейда
10
Зубир
20
Боржес
19
Озобич
25
Ваджи
7
Байрамов
Климент
97
Йирка
97
Йирка
Климент
25
Хоры
33
Дедич
33
Дедич
25
Хоры
49
Сикора
9
Климент
9
Климент
49
Сикора
20
Алмейда
8
Янкович
8
Янкович
20
Алмейда
25
Ваджи
18
Квабена
18
Квабена
25
Ваджи
19
Озобич
7
Шейдаев
7
Шейдаев
19
Озобич
Остались в запасе
Виктория
Карабах
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Каду
ПВ
Главный тренер
Михал Билек
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Остались в запасе
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Каду
ПВ
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Исмаил Иббрахимли
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Статистика матча Виктория - Карабах
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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