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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Карабах - Виктория
Карабах - Виктория: обзор матча 17 августа 2022
Карабах
17.08.2022, среда, 19:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Карабах - Виктория
90'
+1
Замена
Л. Холик
️️️️
Я. Копиц
81'
Желтая карточка
Я. Климент
Замена
О. Квабена
️️️️
И. Ваджи
73'
Замена
Р. Алмейда
️️️️
М. Янкович
73'
71'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Сикора
71'
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
Желтая карточка
И. Ваджи
66'
63'
Желтая карточка
Л. Гейда
Замена
Ф. Озобич
️️️️
Р. Шейдаев
62'
59'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
23'
Желтая карточка
Д. Москера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
15
Бадави Гусейнов
ЛЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
13
Бахлул Мустафазаде
ЦЗ
2
Гара Гараев
ПЗ
8
Марко Янкович
ЦП
10
Абделлах Зубир
ЦП
20
Кади Боржес
АП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
7
Турал Байрамов
ЦФ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Карабах
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
20
Ричард Алмейда
ЦП
11
Леандру Андраде
АП
19
Филип Озобич
АП
18
Овусу Квабена
ЦФ
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
20
Каду
ПВ
9
Ян Климент
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
4-2-1-3
1
Махаммадалиев
15
Гусейнов
23
Вешович
13
Мустафазаде
2
Гараев
8
Янкович
10
Зубир
20
Боржес
7
Шейдаев
7
Байрамов
25
Ваджи
4-3-2-1
36
Станек
4
Перница
21
Емелка
24
Гавел
2
Гейда
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
49
Сикора
8
Москера
25
Хоры
8
Янкович
20
Алмейда
20
Алмейда
8
Янкович
7
Шейдаев
19
Озобич
19
Озобич
7
Шейдаев
25
Ваджи
18
Квабена
18
Квабена
25
Ваджи
49
Сикора
97
Йирка
97
Йирка
49
Сикора
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
10
Копиц
4
Холик
4
Холик
10
Копиц
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
Остались в запасе
Карабах
Виктория
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
25
Лука Гугешашвили
ВР
1
Амин Рамазанов
ВР
30
Аббас Гусейнов
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
11
Леандру Андраде
АП
44
Эльвин Джафаргулиев
ЦФ
9
Муса Гурбанлы
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Филип Чихак
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Карабах - Виктория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Карабах
- : -
29.11.2026
Сумгаит
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
0 : 0
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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