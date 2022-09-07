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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Виктория
Барселона - Виктория: обзор матча 07 сентября 2022
Барселона
07.09.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
5 : 1
Завершен
Виктория
13'
Ф. Кессье
34'
Р. Левандовски
45+3'
Р. Левандовски
67'
Р. Левандовски
71'
Ф. Торрес
44'
Я. Сикора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Барселона - Виктория
86'
Замена
Л. Холик
️️️️
В. Емелка
79'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
79'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Я. Сикора
78'
Замена
А. Чермак
️️️️
А. Влканова
Замена
Гави
️️️️
Педри
75'
Замена
М. Депай
️️️️
У. Дембеле
75'
ГОЛ! 5:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
У. Дембеле
71'
ГОЛ! 4:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Торрес
67'
66'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
Т. Хоры
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Фати
65'
62'
Желтая карточка
В. Емелка
56'
Желтая карточка
Т. Хоры
Замена
Ж. Пике
️️️️
С. Роберто
46'
ГОЛ! 3:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
У. Дембеле
45'
+3
44'
ГОЛ! 2:1!
Я. Сикора
Пас отдал
В. Емелка
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Роберто
34'
27'
Желтая карточка
Д. Москера
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кессье
Пас отдал
Ж. Кунде
13'
4'
Желтая карточка
Л. Перница
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Педри
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Гави
ЦП
20
Пабло Торре
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
11
Рафинья
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
18
Альба
23
Кунде
15
Кристенсен
6
Роберто
21
де Йонг
8
Педри
19
Кессье
31
Фати
10
Дембеле
9
Левандовски
4-2-3-1
36
Станек
2
Гейда
4
Перница
21
Емелка
24
Гавел
23
Калвах
20
Буха
8
Москера
58
Влканова
49
Сикора
25
Хоры
6
Роберто
3
Пике
3
Пике
6
Роберто
8
Педри
6
Гави
6
Гави
8
Педри
31
Фати
14
Торрес
14
Торрес
31
Фати
10
Дембеле
10
Депай
10
Депай
10
Дембеле
21
Емелка
4
Холик
4
Холик
21
Емелка
58
Влканова
47
Чермак
47
Чермак
58
Влканова
49
Сикора
11
Пиларж
11
Пиларж
49
Сикора
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
25
Хоры
14
Бэсси
14
Бэсси
25
Хоры
Остались в запасе
Барселона
Виктория
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Пабло Торре
ЦП
11
Рафинья
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
20
Пабло Торре
ЦП
11
Рафинья
ПВ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
23
Мартин Йедличка
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Барселона - Виктория
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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