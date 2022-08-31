Даниил Черняков - статистика
#78 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Черняков
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Даниил
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Черняков
|Команда
|Факел
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 января 2001 (22 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -76'
|Факел (Воронеж)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|24'
|19.10.2022
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Спартак (Москва)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|15.09.2022
|1' -55'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|31.08.2022
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Факел (Воронеж)