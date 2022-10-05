Билал Билалов - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Билал
|Отчество
|Шахбанович
|Фамилия
|Билалов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Билал
|Отчество
|Шахбанович
|Фамилия
|Билалов
|Команда
|Волга
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|КАМАЗ
|0:0
|Волга
|Россия. Первая лига, 21 тур
|25.02.2023
|1' - 75'
|Волга
|0:3
|Зенит
|Россия. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волга
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -75'
|Волга (Ульяновск)
|0:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.11.2022
|Был в запасе
|Кубань (Краснодар)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|02.11.2022
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|1:2
|Волга (Ульяновск)
|05.10.2022
|1' -65'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Рубин (Казань)