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    Билал Билалов - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Билал
    Отчество Шахбанович
    Фамилия Билалов
    Команда Волга
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 90' КАМАЗ 0:0 Волга Россия. Первая лига, 21 тур
    25.02.2023 1' - 75' Волга 0:3 Зенит Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -75' Волга (Ульяновск) 0:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.11.2022 Был в запасе Кубань (Краснодар) 1:2 Волга (Ульяновск)
    02.11.2022 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 1:2 Волга (Ульяновск)
    05.10.2022 1' -65' Волга (Ульяновск) 2:1 Рубин (Казань)
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