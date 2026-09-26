Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Никита Гетьман - статистика

Сатурн
3 июля 2004 (22)
#77 | Полузащитник
174 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Зенит
1 : 1
26.09.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Рязань
2 : 2
17.09.2026
Сатурн
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Арсенал-2
1 : 2
13.09.2026
Сатурн
36' - 90'
46'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сатурн
14
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Зенит
1 : 1
26.09.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Рязань
2 : 2
17.09.2026
Сатурн
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Арсенал-2
1 : 2
13.09.2026
Сатурн
36' - 90'
46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
0 : 2
30.08.2026
Сатурн
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Квант
2 : 6
22.08.2026
Сатурн
63' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Сатурн
1 : 0
15.08.2026
СКА-Хабаровск-2
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Орел
0 : 4
25.07.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Авангард
6 : 3
27.06.2026
Сатурн
46' - 90'
63'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Сатурн
1 : 0
20.06.2026
Металлург Л
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Сатурн
0 : 3
13.06.2026
Волна
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Сатурн
1 : 0
06.06.2026
Зенит
1' - 86'
77'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Сатурн
0 : 0
30.05.2026
Рязань
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Сатурн
2 : 1
24.05.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Сатурн
0 : 1
16.05.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Сатурн
1 : 1
08.05.2026
Строгино
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Сатурн
3 : 1
02.05.2026
Квант
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 0
25.04.2026
Сатурн
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Сатурн
2 : 1
18.04.2026
Салют
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
Шумбрат
3 : 1
11.04.2026
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Сатурн
4 : 3
04.04.2026
Орел
Был в запасе
Главные новости
Жена Карпина – о выборе имени для сына: «Уже понимаю, в каких местах бомбанет у народа»
00:19
1
Президент российского клуба: «Я выезжаю на переговоры с Дзюбой»
Вчера, 23:59
Лига наций. Португалия выиграла без Роналду, первая победа Клоппа, сенсационное поражение Норвегии и другие результаты
Вчера, 23:42
ВидеоКарседо пришел в бар к болельщикам «Спартака»
Вчера, 23:35
1
Шнякин – о Губерниеве: «Солома в голове воспламеняется мгновенно»
Вчера, 23:17
1
Названа причина завершения карьеры 38-летнего Дзюбы
Вчера, 22:56
«Пошли на беспрецедентный шаг»: в ЦСКА объяснили обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 22:51
2
Сборная России лишилась нападающего
Вчера, 22:40
1
Реакция Эмери на завершение карьеры Дзюбы
Вчера, 22:30
2
Дословная расшифровка весеннего скандала в ЦСКА между Мойзесом и Челестини
Вчера, 21:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+