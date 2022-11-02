Андрей Хитяев - статистика
#97 | Защитник
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Хитяев
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 2000 (22 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Андрей
|Фамилия
|Хитяев
|Команда
|Шинник
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
(4:5)п
|Кубань (Краснодар)