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Чили. Примера
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Депортес Консепсьон
Фаусто Грильо
Статистика
€ 200 тыс
Фаусто Грильо - статистика
Депортес Консепсьон
20 февраля 1993 (33)
#37 | Защитник
181 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 22 тур
Депортес Консепсьон
0 : 1
05.09.2026
Аудакс Итальяно
1' - 74'
74'
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
Аргентина. Примера 2025
Копа Судамерикана 2024
Эквадор. Серия А 2024
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
12
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 14 тур
ПАС Ламия
2 : 2
15.12.2021
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАС
3 : 2
11.12.2021
Волос
1' - 90'
70'
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
1 : 2
04.12.2021
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
1 : 2
07.11.2021
Арис
1' - 23'
23'
Греция. Суперлига, 8 тур
Ионикос
1 : 1
01.11.2021
Волос
1' - 90'
57'
Греция. Суперлига, 7 тур
Волос
1 : 3
24.10.2021
АЕК
1' - 90'
44'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
4 : 4
17.10.2021
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
2 : 1
02.10.2021
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
5 : 1
26.09.2021
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Волос
3 : 0
23.09.2021
Атромитос
1' - 90'
51'
Греция. Суперлига, 2 тур
Аполлон Смирнис
1 : 3
19.09.2021
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Волос
2 : 1
12.09.2021
ПАС Ламия
1' - 90'
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