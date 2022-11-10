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Хавьер Мендоса
Статистика
Хавьер Мендоса - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1992 (34)
#10 | Полузащитник
171 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
Греция. Суперлига 2022/2023
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ионикос
9
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 12 тур
Ионикос
0 : 3
10.11.2022
ПАОК
69' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
ОФИ
0 : 2
05.11.2022
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
Ионикос
1 : 1
29.10.2022
Панетоликос
55' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Ионикос
2 : 2
23.10.2022
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
2 : 1
15.10.2022
Ионикос
77' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
1 : 1
08.10.2022
ПАС Ламия
71' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
АЕК
4 : 1
03.10.2022
Ионикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
2 : 0
18.09.2022
Ионикос
1' - 90'
79'
Греция. Суперлига, 4 тур
Ионикос
1 : 4
10.09.2022
Атромитос
1' - 67'
37'
54'
Греция. Суперлига, 3 тур
Олимпиакос
3 : 1
03.09.2022
Ионикос
1' - 90'
49'
Греция. Суперлига, 2 тур
Ионикос
0 : 0
26.08.2022
Левадиакос
1' - 66'
Греция. Суперлига, 1 тур
Панатинаикос
1 : 0
21.08.2022
Ионикос
1' - 90'
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