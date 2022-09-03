Хавьер Мендоса - статистика
#29 | Полузащитник
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Мендоса
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Имя
|Хавьер
|Фамилия
|Мендоса
|Команда
|Ионикос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ионикос
|9
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|69' -90'
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|29.10.2022
|55' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|2:2
|ПАС (Яннина)
|15.10.2022
|77' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|08.10.2022
|71' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|03.10.2022
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|4:1
|Ионикос (Никея)
|18.09.2022
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:0
|Ионикос (Никея)
|79'
|10.09.2022
|1' -67'
|Ионикос (Никея)
|1:4
|Атромитос (Перистери)
|37' 54'
|03.09.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|49'
|26.08.2022
|1' -66'
|Ионикос (Никея)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|21.08.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|18'