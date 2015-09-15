Никита Жданкин - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Жданкин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Имя
|Никита
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Жданкин
|Команда
|Рязань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 октября 1989 (33 года)
|Рост
|186
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Москва
|17
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -68'
|Москва (Москва)
|6:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|18'
|01.11.2015
|1' -80'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Москва (Москва)
|21.10.2015
|1' -46'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|17.10.2015
|1' -88'
|Строгино (Москва)
|1:2
|Москва (Москва)
|12.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:0
|ЦРФСО (Смоленск)
|05.10.2015
|1' -90'
|Коломна (Коломна)
|1:3
|Москва (Москва)
|80'
|01.10.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|3:1
|Спартак К (Кострома)
|52'
|27.09.2015
|1' -85'
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Москва (Москва)
|30'
|21.09.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|2:1
|Сочи (Сочи)
|15.09.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|08.09.2015
|1' -72'
|Москва (Москва)
|2:0
|Текстильщик (Иваново)
|01.09.2015
|1' -73'
|Домодедово (Москва)
|0:1
|Москва (Москва)
|22.08.2015
|1' -70'
|Волга (Тверь)
|1:0
|Москва (Москва)
|18.08.2015
|70' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|2:3
|Москва (Москва)
|12.08.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|0:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|28.07.2015
|1' -90'
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)
|42'
|20.07.2015
|1' -84'
|Москва (Москва)
|2:0
|Псков-747 (Псков)