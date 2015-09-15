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    Никита Жданкин - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Жданкин
    Команда Рязань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 октября 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Москва 17 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -68' Москва (Москва) 6:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    18'
    01.11.2015 1' -80' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Москва (Москва)
    21.10.2015 1' -46' Карелия (Петрозаводск) 0:2 Москва (Москва)
    17.10.2015 1' -88' Строгино (Москва) 1:2 Москва (Москва)
    12.10.2015 1' -90' Москва (Москва) 2:0 ЦРФСО (Смоленск)
    05.10.2015 1' -90' Коломна (Коломна) 1:3 Москва (Москва)
    80'
    01.10.2015 1' -90' Москва (Москва) 3:1 Спартак К (Кострома)
    52'
    27.09.2015 1' -85' Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Москва (Москва)
    30'
    21.09.2015 1' -90' Москва (Москва) 2:1 Сочи (Сочи)
    15.09.2015 1' -90' Химки (Химки) 3:1 Москва (Москва)
    08.09.2015 1' -72' Москва (Москва) 2:0 Текстильщик (Иваново)
    01.09.2015 1' -73' Домодедово (Москва) 0:1 Москва (Москва)
    22.08.2015 1' -70' Волга (Тверь) 1:0 Москва (Москва)
    18.08.2015 70' -90' Знамя Труда (Орехово-Зуево) 2:3 Москва (Москва)
    12.08.2015 1' -90' Москва (Москва) 0:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    28.07.2015 1' -90' Москва (Москва) 4:2 Карелия (Петрозаводск)
    42'
    20.07.2015 1' -84' Москва (Москва) 2:0 Псков-747 (Псков)
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