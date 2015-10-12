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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Москва - ЦРФСО
Москва - ЦРФСО: обзор матча 12 октября 2015
Москва
12.10.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 14 тур
2 : 0
Завершен
ЦРФСО
2'
Р. Нетфуллин
12'
А. Полюткин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Москва - ЦРФСО
90'
+1
Желтая карточка
Д. Прокопенко
Замена
Р. Садыхов
️️️️
Н. Жданкин
90'
Замена
К. Павлов
️️️️
Р. Нетфуллин
84'
77'
Замена
И. Сапронов
️️️️
К. Плотников
Замена
И. Турсунов
️️️️
Н. Дюков
75'
Желтая карточка
А. Мамонов
73'
Замена
И. Локшин
️️️️
И. Родин
73'
68'
Замена
Б. Усманов
️️️️
М. Терентьев
Замена
А. Ляднев
️️️️
Д. Санталов
66'
64'
Замена
Д. Митин
️️️️
С. Давыдов
58'
Замена
А. Прудников
️️️️
М. Петрусев
56'
Желтая карточка
М. Ситдиков
12'
Желтая карточка
С. Давыдов
ГОЛ! 2:0!
А. Полюткин
12'
ГОЛ! 1:0!
Р. Нетфуллин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Москва
16
Леонид Мусин
ВР
2
Артем Добролович
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
21
Павел Орлов
ЦЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
25
Никита Жданкин
ПЗ
8
Никита Дюков
ЦП
14
Денис Санталов
ЦП
34
Вячеслав Данилин
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
37
Максим Терентьев
ЦЗ
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
98
Андрей Блынду
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
25
Марат Ситдиков
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
Москва
35
Александр Романов
ВР
11
Кирилл Павлов
ЛЗ
21
Рагим Садыхов
ЦП
22
Игорь Локшин
ЦП
18
Денис Горбунов
ЦП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
9
Андрей Ляднев
ЦФ
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
4
Антон Сехин
ЦЗ
15
Даниил Митин
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
8
Роман Стёпин
ЦП
21
Игорь Сапронов
ЦФ
9
Андрей Прудников
ЦФ
3-2-5
16
Мусин
20
Полюткин
21
Орлов
82
Мамонов
2
Добролович
25
Жданкин
14
Санталов
34
Данилин
52
Нетфуллин
87
Родин
8
Дюков
3-2-3-1-1
31
Березин
4
Прокопенко
22
Чернецов
98
Блынду
24
Плотников
37
Терентьев
25
Ситдиков
10
Давыдов
88
Быков
8
Петрусев
23
Вшивцев
8
Дюков
55
Турсунов
55
Турсунов
8
Дюков
25
Жданкин
21
Садыхов
21
Садыхов
25
Жданкин
87
Родин
22
Локшин
22
Локшин
87
Родин
14
Санталов
9
Ляднев
9
Ляднев
14
Санталов
52
Нетфуллин
11
Павлов
11
Павлов
52
Нетфуллин
10
Давыдов
15
Митин
15
Митин
10
Давыдов
24
Плотников
21
Сапронов
21
Сапронов
24
Плотников
8
Петрусев
9
Прудников
9
Прудников
8
Петрусев
37
Терентьев
20
Усманов
20
Усманов
37
Терентьев
Остались в запасе
Москва
ЦРФСО
18
Денис Горбунов
ЦП
35
Александр Романов
ВР
4
Антон Сехин
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
18
Денис Горбунов
ЦП
35
Александр Романов
ВР
Остались в запасе
4
Антон Сехин
ЦЗ
8
Роман Стёпин
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Статистика матча Москва - ЦРФСО
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Олимп-Долгопрудный
5 : 1
04.06.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Москва
3 : 6
28.05.2017
Сочи
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Динамо-2
1 : 0
21.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Москва
6 : 1
15.05.2017
Торпедо Вл
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Спартаковец им. Н.П.Старостина
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