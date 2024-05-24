Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Лукас Рамирес - статистика

Завершил карьеру
27 апреля 2002 (24)
#5 | Защитник
Бразилия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ворскла
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
ЛНЗ
1 : 0
24.05.2024
Ворскла
1' - 80'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Ворскла
3 : 1
19.05.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
3 : 2
04.05.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Полесье
1 : 0
29.04.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Ворскла
0 : 2
20.04.2024
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Ворскла
0 : 1
14.04.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кривбасс
1 : 1
08.04.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Ворскла
1 : 5
31.03.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Александрия
1 : 0
15.03.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Черноморец
0 : 1
09.03.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ворскла
2 : 1
02.03.2024
Верес
87' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Заря
1 : 0
26.02.2024
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
1 : 1
10.12.2023
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Днепр-1
1 : 2
02.12.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
0 : 0
25.11.2023
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 1
11.11.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Минай
0 : 0
05.11.2023
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
1 : 1
29.10.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Ворскла
2 : 3
25.10.2023
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Ворскла
0 : 3
22.10.2023
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Ворскла
2 : 1
27.08.2023
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Верес
1 : 2
19.08.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Ворскла
1 : 2
13.08.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
4 : 1
06.08.2023
Ворскла
Был в запасе
Главные новости
Дзюба спустя несколько часов передумал завершать карьеру
17:15
1
Гвардиола отреагировал на коллапс в «Манчестер Сити»
16:31
1
Мостовой определил, в какой сфере готов себя попробовать
16:11
4
Тренер Португалии сегодня будет публично извиняться перед Роналду
15:53
5
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
29
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
4
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+