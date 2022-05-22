Лукас Рамирес - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Рамирес
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 2002 (20 лет)
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Рамирес
|Команда
|Жувентуде
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 апреля 2002 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жувентуде
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|66' -90'
|Сеара (Форталеза)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:0
|Гойас (Гояния)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|02.07.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|27.06.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|15.06.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:2
|Сантос (Сан-Паулу)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|0:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)