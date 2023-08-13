Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Заря
Ворскла - Заря: обзор матча 13 августа 2023
Ворскла
13.08.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Заря
66'
Ф. Родригес
4'
Э. Герреро
78'
Джордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ворскла - Заря
86'
Замена
П. Мичин
️️️️
Д. Антюх
86'
Замена
В. Чурко
️️️️
Д. Мишнев
78'
ГОЛ! 1:2!
Джордан
ГОЛ! 1:1!
Ф. Родригес
Пас отдал
А. Бацула
66'
Замена
Ф. Родригес
️️️️
А. Скляр
65'
63'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
В. Волошин
Желтая карточка
А. Челядин
59'
56'
Желтая карточка
В. Волошин
Желтая карточка
Е. Павлюк
55'
Желтая карточка
А. Скляр
46'
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Герреро
Пас отдал
В. Волошин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
44
Игорь Пердута
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
55
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
38
Артем Челядин
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
37
Danylo Tuzenko
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Заря
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
3-3-3-1
77
Исенко
17
Чеснаков
74
18
Павлюк
29
Бацула
7
Степанюк
2
Крупский
6
Скляр
80
Юрченко
44
Пердута
14
Кане
3-1-3-2-1
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
75
Снурницын
17
Вантух
44
Батагов
8
Дрышлюк
15
Мишнев
39
Герреро
15
Волошин
9
Антюх
55
Джордан
6
Скляр
95
Родригес
95
Родригес
6
Скляр
15
Мишнев
11
Чурко
11
Чурко
15
Мишнев
9
Антюх
22
Мичин
22
Мичин
9
Антюх
15
Волошин
7
Алефиренко
7
Алефиренко
15
Волошин
Остались в запасе
Ворскла
Заря
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
37
Danylo Tuzenko
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
96
Даниил Ермолов
ВР
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
38
Артем Челядин
ОП
23
Артем Кулаковский
ЦП
37
Danylo Tuzenko
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
1
Александр Сапутин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Ворскла - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Новости команд
Все
Ворскла
Заря
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:06
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Премьер-лига: шансы «Оболони» и «Зари» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 11:06
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Карпат» и «Зари» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Зари» и «ЛНЗ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Заря» – «Эпицентр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+