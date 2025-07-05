Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
Александр Беленов
Новости
€ 25 тыс
Александр Беленов - новости
Уфа
13 сентября 1986 (40), Белгород
#31 | Вратарь
197 см | 91 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге
10 июня
1
Фото
«Уфа» вернула бывшего вратаря «Спартака», с которым играла в Лиге Европы
2025.07.05 19:35
3
Беленов объяснил, почему отказал «Спартаку» в 2024 году
2025.07.04 21:21
2
Фото
Вылетевший «Факел» расстался еще с 3 игроками
2025.05.27 10:20
1
«Спартак» может вернуть Беленова
2024.06.10 11:20
4
37-летний Беленов раскрыл секрет футбольного долголетия
2024.05.08 17:17
2
Беленов: «В «Спартак» был готов идти пешком»
2024.04.10 21:05
2
Кафанов назвал вратарей, которых рассматривают для приглашения в сборную России
2024.01.06 15:29
1
Фото
Жена Беленова похвасталась сексуальной фигурой на фото с Мальдив
2023.12.21 01:20
4
Фото
«Факел» объявил о переходе 36-летнего Беленова
2023.06.28 18:28
1
Беленов близок к уходу из «Рубина»: на вратаря претендуют два клуба
2023.06.17 10:54
1
«Уфа» урегулировала спор с Беленовым
2023.01.20 22:30
Карасев назвал самого спокойного футболиста в своей карьере
2022.08.02 11:16
2
Слуцкий высказался о переходе Беленова в «Рубин»
2022.07.23 12:35
Фото
«Рубин» объявил о трансфере 35-летнего Беленова
2022.07.21 18:15
6
35-летний Беленов тренируется с «Рубином». Клуб объявит о трансфере в ближайшее время
2022.07.14 16:13
Беленов: «Респект Газизову, что тащит на своих плечах клуб, который никому в Башкирии не нужен»
2022.07.12 17:17
3
Беленов попрощался с болельщиками «Уфы»
2022.07.12 16:23
1
Газизов прокомментировал уход Беленова из «Уфы»
2022.07.12 15:38
Беленов объяснил свой уход из «Уфы»
2022.07.12 14:44
Беленов близок к переходу в «Рубин»
2022.07.12 13:39
1
Фото
«Уфа» расторгла контракт с Беленовым. Вратарь провел в клубе 5,5 лет
2022.07.12 13:24
2
«Зенит» интересуется тремя вратарями после ухода Крицюка. От Беленова отказались
2022.06.17 09:21
5
Видео
Беленов – о травме: «Хотелось ударить Набиуллина. Доктор сказал, что я попал под поезд»
2022.06.08 21:56
Беленов: «Хочу возвращения «Анжи». Это бренд российского футбола»
2022.06.08 13:57
6
Видео
Терюшков: «Дисквалификация Набиуллина не кажется беспределом. Есть буква закона»
2022.05.06 20:32
Газизов: «При операции Беленов пропустит полгода, без неe – три месяца»
2022.05.06 16:24
1
Видео
Набиуллин дисквалифицирован на шесть матчей за нанесение травмы Беленову
2022.05.06 15:45
5
Агент Беленова: «Мыслей о завершении карьеры у Александра нет. Есть предложения из-за границы»
2022.05.05 23:00
1
Видео
Вратарь «Уфы» Беленов пропустит не менее трех месяцев
2022.05.02 22:29
2
1
2
3
4
5
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
Видео
Мелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+