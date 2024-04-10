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    Беленов: «В «Спартак» был готов идти пешком»

    Вратарь «Факела» Александр Беленов не знает, сколько за него в 2010 году заплатил «Спартак».

    «Сколько за меня заплатил «Спартак»? Честно, я даже не знаю. Мне без разницы было. Я готов был пешком идти туда. Я знаю, что на эти деньги построили в Шебекино корпус, где жили ребята, спецкласс, поле. Я оставил какой‑то след», – сказал Беленов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Игрок провел в «Спартаке» год. Москвичи, по информации Transfermarkt, заплатили за футболиста белгородскому «Салюту» 200 тысяч евро.
    • За команду он провел 1 матч.
    • Сейчас 37-летний вратарь стоит 250 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2024 21:05
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