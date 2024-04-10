Беленов: «В «Спартак» был готов идти пешком»

Вратарь «Факела» Александр Беленов не знает, сколько за него в 2010 году заплатил «Спартак».
«Сколько за меня заплатил «Спартак»? Честно, я даже не знаю. Мне без разницы было. Я готов был пешком идти туда. Я знаю, что на эти деньги построили в Шебекино корпус, где жили ребята, спецкласс, поле. Я оставил какой‑то след», – сказал Беленов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- Игрок провел в «Спартаке» год. Москвичи, по информации Transfermarkt, заплатили за футболиста белгородскому «Салюту» 200 тысяч евро.
- За команду он провел 1 матч.
- Сейчас 37-летний вратарь стоит 250 тысяч евро.