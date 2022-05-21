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    Риксон - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Риксон
    Фамилия Консейсао
    Команда Атлетико Гойяненсе
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1998 (24 года)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико Гойяненсе 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Форталеза (Форталеза)
    11.07.2022 87' -90' Сантос (Сан-Паулу) 1:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    03.07.2022 82' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:2 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    27.06.2022 83' -90' Сеара (Форталеза) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    17.06.2022 Был в запасе Палмейрас (Сан-Паулу) 4:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    12.06.2022 82' -90' Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 0:2 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    09.06.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:1 Аваи (Флорианополис)
    05.06.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 0:1 Коринтианс (Сан-Паулу)
    31.05.2022 Был в запасе Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    21.05.2022 Был в запасе Атлетико Гойяненсе (Гояния) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    01.05.2022 Был в запасе Куяба (Куяба) 1:1 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    25.04.2022 83' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.04.2022 72' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 4:0 Атлетико Гойяненсе (Гояния)
    10.04.2022 86' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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