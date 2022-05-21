Риксон - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Риксон
|Фамилия
|Консейсао
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Имя
|Риксон
|Фамилия
|Консейсао
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|87' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|03.07.2022
|82' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|83' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17.06.2022
|Был в запасе
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|82' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|05.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|31.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|83' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|72' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.04.2022
|86' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)