Хайнер - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Хайнер
|Фамилия
|Кордейро
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Хайнер
|Фамилия
|Кордейро
|Команда
|Атлетико Гойяненсе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Витория
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|16
|0
|2
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.09.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|27.08.2022
|1' -59'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|55' 59'
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.07.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|90'
|03.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|27.06.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|48'
|17.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -75'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2'
|09.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|73'
|21.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|45' 90' 42'
|15.05.2022
|1' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|52'
|01.05.2022
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|25.04.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|46' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|10.04.2022
|90' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)