Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Севада Торосян - статистика

Машук-КМВ
31 марта 2001 (25), Нальчик
#7 | Полузащитник
168 см
Россия | Армения
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Сокол
0 : 0
27.09.2026
Машук-КМВ
1' - 80'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Машук-КМВ
0 : 0
21.09.2026
Волгарь
1' - 84'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Родина-2
3 : 1
12.09.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Машук-КМВ
3 : 1
06.09.2026
Сибирь
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Машук-КМВ
18
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
1' - 79'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
1' - 88'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
1' - 89'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
1' - 86'
67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Текстильщик
1 : 1
03.05.2026
Машук-КМВ
79' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Машук-КМВ
2 : 0
26.04.2026
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Велес
2 : 0
19.04.2026
Машук-КМВ
1' - 47'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Сибирь
2 : 2
12.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Машук-КМВ
1 : 1
08.04.2026
Иртыш
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Родина-2
0 : 0
04.04.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Машук-КМВ
0 : 0
29.03.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
22.03.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
0 : 0
15.03.2026
Текстильщик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Волгарь
0 : 0
08.03.2026
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Машук-КМВ
1 : 1
01.03.2026
Калуга
1' - 90'
Главные новости
Видео⚡️ «Все»: Дзюба объявил о завершении 20-летней карьеры
15:17
2
Тренер Португалии отреагировал на бесстыдный поступок Роналду
14:48
3
Мостовой прокомментировал уверенную победу России над Ираном
14:41
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
5
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
2
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+