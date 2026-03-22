Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торпедо Миасс - Машук-КМВ: обзор матча 22 марта 2026

Торпедо Миасс
22.03.2026, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
1 : 1
Завершен
Машук-КМВ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Машук-КМВ
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Никита Фадеев
83'
82'
Замена
Руслан Хагур ️️️️➡️️ Чингиз Магомадов
Замена
️️️️➡️️ Евгений Ибрагимов
59'
55'
Желтая карточка
Чингиз Магомадов
Желтая карточка
Евгений Ибрагимов
53'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
27
Роман Ковалев
ВР
17
Иван Котельников
ЛЗ
6
Евгений Ибрагимов
ЛЗ
22
Дмитрий Кузьмин
ЛЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ПЗ
67
Роман Ткачук
ПЗ
7
Денис Замятин
ПЗ
44
Владимир Попов
ЛП
50
Денис Файзуллин
ПП
90
Григорий Борисенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
7
Севада Торосян
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
99
Линар Шарифуллин
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
8
Егор Сайгушев
ПЗ
95
Чингиз Магомадов
ПЗ
10
Раджаб Гусенгаджиев
ПЗ
33
Андрей Домоцев
ЛП
9
Магомед Абакаров
ПП
13
Александр Бутенко
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Торпедо Миасс
2
Александр Балахонов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
10
Никита Фадеев
ЦЗ
61
Семен Столбов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
Машук-КМВ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
3-2-2-1
27
Ковалев
17
Котельников
6
Ибрагимов
5
Лопатько
22
Кузьмин
7
Замятин
44
Попов
50
Файзуллин
90
Борисенко
3-2-2-1
51
Плотников
7
Торосян
23
Абазов
4
Мачилов
10
Гусенгаджиев
99
Шарифуллин
9
Абакаров
33
Домоцев
13
Бутенко
10
Фадеев
10
Фадеев
29
Топурия
29
Топурия
95
Магомадов
3
Хагур
3
Хагур
95
Магомадов
55
Конюхов
55
Конюхов
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Машук-КМВ
2
Александр Балахонов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
61
Семен Столбов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
2
Александр Балахонов
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
77
Вячеслав Беззубов
ЦЗ
46
Максим Тарасов
ЦЗ
61
Семен Столбов
ЦЗ
4
Никита Бакшеев
ЦЗ
21
Денис Рубанов
ЦЗ
19
Виталий Цикишев
ЦЗ
57
Артем Албастов
ЦЗ
10
Никита Хлынов
ЦЗ
Остались в запасе
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
88
Николай Косерик
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Торпедо Миасс - Машук-КМВ
4
2
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
26
14
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Главный судья:
A. Kharin
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Торпедо Миасс
Машук-КМВ
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.65
12 июня
«Велес» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.70
30 мая
«Торпедо Миасс» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.4
26 мая
«Текстильщик» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.52
7 апреля
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Торпедо Миасс
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
13.06.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
3 : 1
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 1
27.05.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 