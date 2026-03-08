Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Волгарь - Машук-КМВ: обзор матча 08 марта 2026

Волгарь
08.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
0 : 0
Завершен
Машук-КМВ
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Волгарь - Машук-КМВ
Завершен
Желтая карточка
Илья Зуев
86'
85'
Желтая карточка
Линар Шарифуллин
Замена
Михаил Стрельник ️️️️➡️️ Алексей Павлишин
76'
Желтая карточка
Юрий Петровский
63'
Замена
Юрий Петровский ️️️️➡️️ Данил Пелих
62'
Замена
Владислав Адаев ️️️️➡️️ Данил Полубояринов
62'
Замена
Кирилл Колесниченко ️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
62'
Замена
️️️️➡️️ Ибрагим Умаров
46'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
20
Данил Полубояринов
ЛЗ
7
Алексей Павлишин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЛЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
34
Олег Дмитриев
ПЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
17
Дмитрий Лесников
ЛП
47
Ибрагим Умаров
ЦП
9
Владислав Морозов
ПП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
8
Егор Сайгушев
ЛЗ
99
Линар Шарифуллин
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ПЗ
4
Рустам Мачилов
ПЗ
19
Иван Селеменев
ЛП
23
Астемир Абазов
ЛП
15
Раджаб Гусенгаджиев
ЦП
7
Севада Торосян
ПП
9
Магомед Абакаров
ПП
33
Андрей Домоцев
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Волгарь
23
Юрий Петровский
ЦЗ
19
Кирилл Колесниченко
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
Машук-КМВ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Ямпольский
34
Дмитриев
20
Полубояринов
7
Павлишин
58
Зуев
28
Прошкин
17
Лесников
47
Умаров
9
Морозов
91
Помалюк
4-5-1
51
Плотников
4
Мачилов
95
Магомадов
8
Сайгушев
99
Шарифуллин
9
Абакаров
7
Торосян
19
Селеменев
15
Гусенгаджиев
23
Абазов
33
Домоцев
2
Пелих
23
Петровский
23
Петровский
2
Пелих
17
Лесников
19
Колесниченко
19
Колесниченко
17
Лесников
7
Павлишин
5
Стрельник
5
Стрельник
7
Павлишин
20
Полубояринов
9
Адаев
9
Адаев
20
Полубояринов
7
Фаттахов
7
Фаттахов
13
Бутенко
13
Бутенко
Остались в запасе
Волгарь
Машук-КМВ
97
Артем Юран
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
97
Артем Юран
ЦЗ
45
Всеволод Ермаков
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
50
Дмитрий Коверов
ЦЗ
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
56
Матвей Ивахнов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Волгарь - Машук-КМВ
2
3
Всего ударов по воротам
6
8
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
8
Нарушения
18
21
Офсайды
0
3
Удары мимо ворот
0
4
Блокированные удары
5
1
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Машук-КМВ
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Волгарь» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.60
30 мая, 08:53
«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.07
26 мая, 09:09
«Волгарь» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
7 апреля, 10:25
«Волгарь» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.67
28 марта, 09:46
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд
11 апреля, 01:52
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля, 10:12
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Волгарь
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Текстильщик
1 : 2
17.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 