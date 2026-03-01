Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Машук-КМВ - Калуга: обзор матча 01 марта 2026

Машук-КМВ
01.03.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
1 : 1
Завершен
Калуга
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Машук-КМВ - Калуга
Завершен
69'
Замена
️️️️➡️️ Захар Кравцов
Вторая желтая
Николай Косерик
60'
44'
Желтая карточка
Сергей Чибисов
Желтая карточка
Николай Косерик
29'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ПЗ
88
Николай Косерик
ПЗ
99
Линар Шарифуллин
ЛП
9
Магомед Абакаров
ЛП
8
Егор Сайгушев
ЦП
19
Иван Селеменев
ПП
7
Севада Торосян
ПП
33
Андрей Домоцев
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Калуга
35
Вячеслав Доровских
ВР
14
Сергей Чибисов
ЛЗ
18
Лев Иванушкин
ЛЗ
91
Евгений Лукиных
ЛЗ
2
Сергей Кротов
ПЗ
37
Владислав Коновалов
ПЗ
12
Егор Липаев
ПЗ
21
Сергей Ильин
ЛП
47
Захар Кравцов
ЦП
8
Дмитрий Югалдин
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Машук-КМВ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
Калуга
19
Никита Кузин
ЦЗ
1
Ринат Шакеров
ЦЗ
7
Егор Акимов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
10
Игорь Соколов
ЦЗ
89
Кирилл Балашов
ЦЗ
4-5-1
51
Плотников
4
Мачилов
23
Абазов
95
Магомадов
88
Косерик
9
Абакаров
19
Селеменев
99
Шарифуллин
8
Сайгушев
7
Торосян
33
Домоцев
3-2-3-1
35
Доровских
37
Коновалов
14
Чибисов
18
Иванушкин
12
Липаев
91
Лукиных
8
Югалдин
47
Кравцов
21
Ильин
17
Матюшенко
29
Топурия
29
Топурия
55
Конюхов
55
Конюхов
Остались в запасе
Машук-КМВ
Калуга
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
19
Никита Кузин
ЦЗ
1
Ринат Шакеров
ЦЗ
7
Егор Акимов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
10
Игорь Соколов
ЦЗ
89
Кирилл Балашов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Остались в запасе
65
Ivan Bastyuk
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
11
Анзор Хутов
ЦЗ
7
Ленар Фаттахов
ЦЗ
15
Раджаб Гусенгаджиев
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
Остались в запасе
19
Никита Кузин
ЦЗ
1
Ринат Шакеров
ЦЗ
7
Егор Акимов
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
6
Артем Кузьминский
ЦЗ
10
Игорь Соколов
ЦЗ
89
Кирилл Балашов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Главный тренер
Евгений Лосев
Статистика матча Машук-КМВ - Калуга
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Информация о матче
Главный судья:
V. Sivkov
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Машук-КМВ
Калуга
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня, 11:19
4
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая, 08:47
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая, 08:43
Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд
11 апреля, 01:52
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля, 10:12
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая, 08:44
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая, 09:06
«Калуга» – «Родина-2»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 2.25
7 апреля, 10:20
«Калуга» – «Торпедо» Миасс: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.9
28 марта, 09:40
«Калуга» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.45
10 октября 2025, 09:18
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
- : -
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
- : -
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
- : -
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Ленинградец
- : -
07.06.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Родина-2
- : -
07.06.2026
Текстильщик
Последние матчи
Все
Машук-КМВ
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Ленинградец
0 : 5
17.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
0 : 0
10.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Торпедо Миасс
0 : 0
17.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Калуга
0 : 2
10.05.2026
Текстильщик
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 