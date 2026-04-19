Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Велес - Машук-КМВ: обзор матча 19 апреля 2026

Велес
19.04.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
2 : 0
Завершен
Машук-КМВ
35' К. Кистенев 76' Р. Мицаев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Велес - Машук-КМВ
Завершен
Замена
Марат Ковальков ️️️️➡️️ Олег Смирнов
84'
Желтая карточка
Олег Смирнов
81'
81'
Замена
Иван Селеменев ️️️️➡️️ Тамаз Топурия
81'
Замена
Замбек Никаев ️️️️➡️️ Магомед Абакаров
Желтая карточка
Расул Мицаев
78'
Замена
Артем Быковский ️️️️➡️️ Захар Тарасенко
78'
Замена
Карим Гираев ️️️️➡️️ Егор Сысоев
78'
ГОЛ! 2:0! Расул Мицаев
76'
Желтая карточка
Егор Сысоев
67'
Замена
Александр Шубин ️️️️➡️️ Владислав Галкин
65'
64'
Замена
Андрей Домоцев ️️️️➡️️ Анзор Хутов
54'
Замена
Егор Сайгушев ️️️️➡️️ Ленар Фаттахов
47'
Замена
Тамаз Топурия ️️️️➡️️ Севада Торосян
39'
Желтая карточка
Ленар Фаттахов
ГОЛ! 1:0! Кирилл Кистенев
Пас отдал Егор Сысоев
35'
31'
Желтая карточка
Рустам Мачилов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
1
Расул Мицаев
ВР
5
Артур Колосков
ЛЗ
23
Кирилл Скворцов
ЛЗ
54
Кирилл Кистенев
ПЗ
18
Владислав Волков
ПЗ
18
Дмитрий Сергеев
ЛП
90
Владислав Галкин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
20
Егор Сысоев
ПП
77
Олег Смирнов
ЦФ
8
Захар Тарасенко
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Машук-КМВ
51
Егор Плотников
ВР
99
Линар Шарифуллин
ЛЗ
7
Ленар Фаттахов
ЛЗ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
4
Рустам Мачилов
ЦЗ
23
Астемир Абазов
ПЗ
88
Николай Косерик
ПЗ
7
Севада Торосян
ПЗ
9
Магомед Абакаров
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Анзор Хутов
ЦФ
Главный тренер
Артур Садиров
Велес
16
Илья Купцов
ЦЗ
9
Карим Гираев
ЦЗ
93
Артем Быковский
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
88
Марат Ковальков
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
97
Александр Шубин
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
Машук-КМВ
8
Егор Сайгушев
ЦЗ
18
Даниил Борисов
ЦЗ
19
Иван Селеменев
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
29
Тамаз Топурия
ЦЗ
26
Замбек Никаев
ЦЗ
33
Андрей Домоцев
ЦЗ
4-4-2
1
Мицаев
23
Скворцов
54
Кистенев
5
Колосков
18
Волков
18
Сергеев
90
Галкин
22
Завезен
20
Сысоев
8
Тарасенко
77
Смирнов
3-2-1-2
51
Плотников
99
Шарифуллин
7
Фаттахов
4
Мачилов
7
Торосян
95
Магомадов
9
Абакаров
11
Хутов
13
Бутенко
20
Сысоев
9
Гираев
9
Гираев
20
Сысоев
8
Тарасенко
93
Быковский
93
Быковский
8
Тарасенко
77
Смирнов
88
Ковальков
88
Ковальков
77
Смирнов
90
Галкин
97
Шубин
97
Шубин
90
Галкин
7
Фаттахов
8
Сайгушев
8
Сайгушев
7
Фаттахов
Топурия
19
Селеменев
19
Селеменев
Топурия
7
Торосян
29
Топурия
29
Топурия
7
Торосян
9
Абакаров
26
Никаев
26
Никаев
9
Абакаров
11
Хутов
33
Домоцев
33
Домоцев
11
Хутов
Остались в запасе
Велес
Машук-КМВ
16
Илья Купцов
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
18
Даниил Борисов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
Главный тренер
Артур Садиров
Остались в запасе
16
Илья Купцов
ЦЗ
87
Иван Никин
ЦЗ
92
Павел Попов
ЦЗ
80
Михаил Рыбалко
ЦЗ
35
Ислам Меликов
ЦЗ
14
Ионафан Сапожников
ЦЗ
76
Matvey Zakharzhevskiy
ЦЗ
Остались в запасе
18
Даниил Борисов
ЦЗ
86
Владимир Шайхутдинов
ЦЗ
3
Руслан Хагур
ЦЗ
55
Вадим Конюхов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Главный тренер
Артур Садиров
Статистика матча Велес - Машук-КМВ
3
2
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
12
19
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
2
2
Информация о матче
Главный судья:
P. Shishkin
Стадион:
Авангард
Новости команд
Все
Велес
Машук-КМВ
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
Определился последний участник нового сезона Первой лиги
21 июня
2
Московский клуб близок к возвращению в Первую лигу
18 июня
2
Известны участники стыковых матчей за место в Первой лиге
13 июня
1
«Велес» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 3.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
Больше новостей
Последние матчи
Все
Велес
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Велес
4 : 1
17.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Велес
3 : 2
31.05.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Машук-КМВ
2 : 0
31.05.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Иртыш
0 : 2
27.05.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Машук-КМВ
2 : 2
23.05.2026
Родина-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+