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    Сергей Барсуков - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Барсуков
    Команда Сокол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 января 1985 (38 лет)
    Рост 195
    Вес 91
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сызрань-2003 6 -6 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Динамо (Киров)
    26.10.2015 Был в запасе Лада-Тольятти (Тольятти) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    20.10.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Носта (Новотроицк)
    14.10.2015 Был в запасе Челябинск (Челябинск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    08.10.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    03.10.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 3:0 Волга (Ульяновск)
    27.09.2015 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    21.09.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Химик (Дзержинск)
    15.09.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 2:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
    09.09.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 0:0 Лада-Тольятти (Тольятти)
    02.09.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    28.08.2015 1' -90' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:0 Челябинск (Челябинск)
    21.08.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    16.08.2015 Был в запасе Волга (Ульяновск) 3:0 Сызрань-2003 (Сызрань)
    45'
    10.08.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    03.08.2015 Был в запасе Химик (Дзержинск) 0:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    28.07.2015 Был в запасе Сызрань-2003 (Сызрань) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    20.07.2015 Был в запасе Динамо (Киров) 1:3 Сызрань-2003 (Сызрань)
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